صالح محمد العراقي يتوعد بـ

2020/01/13 | 19:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوعد صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الاعلامي هاشم العقابي بحملة مضادة وتحمل التبعات القانونية على خلفية الحملة التي يشنها العقابي على العراقي.

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