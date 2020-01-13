شاهد: قاعدة عين الأسد من الداخل بعد الاستهداف الإيراني.. وعمليات لرفع الأنقاض

2020/01/13 | 19:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تقوم القوات الامريكية في قاعدة عين الاسد، باعمال ترميم ورفع الانقاض التي خلفها الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الايراني ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”، حجم الاضرار والمخلفات التي انتجتها عملية الاستهداف الصاروخي.واكد الجانب الامريكي في وقت سابق، عدم وقوع اصابات في […]

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