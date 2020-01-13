النائب غيداء كمبش تعلن رفضها للعودة القسرية للنازحين في جميع مناطق محافظة ديالى

2020/01/13 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، غيداء كمبش، عن رفضها للعودة القسرية للنازحين في جميع مناطق المحافظة، وذلك بإغلاق مخيم معسكر سعد بالمحافظة.

وقالت كمبش، إن آلاف الأسر في ديالى لا تزال تعاني للعام السادس على التوالي، من أزمة النزوح القسري، وهي تعيش وضع مأساوي، خاصة في المخيمات، وسط تضاؤل الدعم الانساني لها، مؤكدة رفضها أية عودة قسرية للنازحين لمناطقهم دون حلول جذرية لمعاناتهم، وتوفير الخدمات وإعمار منازلهم المدمرة.

وأضافت، أن إعلان قائممقام بعقوبة وجود قرار من قبل وزارة الهجرة بإغلاق مخيم معسكر سعد للنازحين، سيؤدي الى معاناة قاسية لنحو مئتي أسرة، مؤكدة عدم وجود حلول واقعية لإعادة الأسر لمنازلها في مناطقهم المحررة، والاستجابة لمطالبها الإنسانية، لأن نقل الأسر الى مخيم آخر سيزيد من معاناتها في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

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