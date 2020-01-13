رجل دين يوجه رسالة لسنة العراق: احذروا دعوات انشاء الإقليم.. هذان الطرفان هما المستفيدان !

2020/01/13 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس تجمع علماء العراق خالد الملا، الاثنين 13 كانون الثاني 2020، رسالة لسنة العراق، حذر فيها من دعوات انشاء إقليم سني.

وقال الملا في تغريدة له على تويتر، "ياسنة العراق حذار من الإنجرار وراء دعوات إنشاء إقليم سني فمعنى هذا أنكم جنيتم على أنفسكم".

وأضاف، "لتعلموا أن المستفيد الوحيد من هذا الإقليم هم المتطرفون والسُراق".

وأختتم التغريدة بالقول: "قوتنا بوحدة بلدنا".

وكان عضو مجلس النواب السابق عن محافظة نينوى، عبد الرحمن اللويزي رأى، الإثنين (13 كانون الثاني 2020) أن تزامن قضيتي الإقليم السني وإخراج القوات الامريكية "ليس محض مصادفة".

وقال اللويزي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "طرح قضية الاقليم السُنَّي، بالتزامن مع نقاش قضية الوجود الامريكي في العراق، من جهة، ومشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من جهة أخرى، ليس محض مصادفة"، موضحا: "بل هي مناورة سياسية تستهدف هاتين القضيتين بالذات، فهي من جهة تأييد ضمني لوجود تلك القوات، على الأقل ضمن ذلك الإقليم المفترض".

وبين: "فإذا أضيف ذلك الموقف الى موقف الكرد، فسيعني وجود جبهة مؤيدة لذلك الوجود، من الممكن أن تتذرع الولايات المتحدة بموقفها لتبرير استمرار وجودها في العراق، بالقول إن قرار أنهاء الوجود الأمريكي ليس محل إجماع بين العراقيين؛ أو هو على الأقل، تخريجة تخفف الضغط الامريكي على السياسيين السُنَّة كبديل عن تبني موقف سُنِّي أكثر وضوحاً وتشدداً في التمسك بالوجود الأمريكي".

وتابع، أن طرح قضية الإقليم السني، "يتزامن مع قضية تشكيل الحكومة، ليكون وسيلة ابتزاز سياسي للحصول على نصيب أكبر من الحقائب الوزارية وحصر حصة السنة من تلك الحقائب المفترضة، بهذه الجبهة دون جبهة الانقاذ بزعامة اسامة النجيفي، لذلك فهم الأخير اللعبة وعارض هذا التوجه، ليفرغ هذا الموقف من مضمونه، وليطرح نفسه كبديل عن شراكة محمد الحلبوسي وجماعته".

وكان القيادي في تحالف القرار، أثيل النجيفي، أعرب اليوم، عن رفضه لطرح فكرة الأقاليم "المذهبية"، فيما رأى أن الدعوة لها انفعالية ومتسرعة، لا تحتسب العواقب.

وقال النجيفي، عبر تغريدة على تويتر: "كنا ولازلنا نرفض الاقاليم المذهبية ونؤيد الاقاليم الادارية لتحسين مستوى الاداء الإرادي في العراق".

وأضاف: "لكننا نعطي الأولوية لدعم المطالبة بالتعديل الشامل لمسار الوضع السياسي وعدم تشتيت الجهود في اثارة قضايا خلافية لا يمكن حلها الا في ظل حوار هادئ بين ممثلين يقبل بهم الشعب العراقي".

ورأى أن "الدعوة الحالية لإقامة اقليم مذهبي دعوة انفعالية لا تختلف في انفعالها وتسرعها عن المطالبة بخروج الامريكان دون احتساب العواقب".

يأتي ذلك عقب تداول وسائل الاعلام أسماء قيادات سنيّة، قالت إنها "حضرت اجتماعاً في دبي بحث تشكيل الإقليم السني".

بغداد اليوم-بغداد

نفت الأمانة العامة للعتبة الحسينية، الإثنين (13 كانون الثاني، 2020) وجود أي انتشار أمني حول العتبات المقدسة في كربلاء، بعد ورود انباء تحدثت عن "دعوات" للمتظاهرين لدخول المراقد في كربلاء.

وقالت العتبة، في بيان، ل

بغداد اليوم – بغداد

رأى عضو مجلس النواب السابق عن محافظة نينوى، عبد الرحمن اللويزي، الإثنين (13 كانون الثاني 2020) أن تزامن قضيتي الإقليم السني وإخراج القوات الامريكية "ليس محض مصادفة".

وقال اللويزي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، جدول اعمال جلسة يوم غد الثلاثاء.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق، إلى اتف

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