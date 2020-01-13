سهيل قبلان - هذي دياري عامره

2020/01/13 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان بالاهل والبيوت زاهرهباشرف المواقفمُفاخرهاصواتهاضد الطغاة واللصوص هادرهتقول للاحبةفي الدولة العتيدةتوحدواتوحدواواقضوا على عار التشرذمِوفاوضوا المحتل والمُموّلين احتلالهبهيئة واحدةبموقف واحدْبقامة واحدةعملاقةكالطود شامخهلا تعرف المساومهوتنبذ المداهنهتُحرِّم الطبطبة المشينة على ظهور الامراء والملوكوالزحف نحو مالهموفي ......

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