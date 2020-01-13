علي المسعود - ألثنائي لوريل وهاردي يعود الى الاضواء بعد ستة عقود في فيلم (ستان وأولي)

2020/01/13 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود Stan & Ollieأسدل الثنائي "ستان لوريل" و "أوليفر هاردي"الستار عن عملهما المشترك قبل أكثر من ستة عقود، غير أنهما لا يزالان الثنائي الكوميدي الأشهر في تاريخ السينما خصوصا بفضل كيمياء فريدة يضيء عليها فيلم "ستان أند أولي" الجديد الذي تتمحور قصته حول علاقتهما والنهاية الصعبة لمسيرتهما ، وهذه المرة الأولى التي يعالج فيها سينمائي قصة هذا الثنائي الأسطوري الذي لا يزال يثير اهتماما كبيرا حتى في صفوف أل......

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