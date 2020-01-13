عدلي محمد احمد - اثيوبيا تؤكد الكارثه المائيه بانشاء ثلاثة سدود جديده

2020/01/13 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_محمد_احمد سد النهضه اصلا هو احد سدود مشروع امريكي الاصل اطلق عليه مشروع النيل الازرق , جرت بلورته من جانب مكتب استصلاح الاراضي الامريكيه في العام في مواجهة مصر الناصريه , وهو مشروع مكون من اربع سدود احداها هو سد النهضه علي الحدود المصريه السودانيه ولذلك اطلقوا عليه سد الحدود, اما الثلاثه سدود الاخري فهي سدود مندايا ومابيل وكارادوبي ,التي اعلنت الحكومه الاثيوبيه مناقصه عالميه لانشائها اليوم , بالتواكب مع تشغ......

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