البارزاني يبدي استعداد الإقليم للتعاون والتنسيق لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد

2020/01/13 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، استعداد الإقليم للتعاون والتنسيق بهدف إعادة الأمن والاستقرار للعراق.

وشدد البارزاني خلال استقباله في أربيل، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، شدد على ضرورة أخذ مطالب المتظاهرين بنظر الاعتبار، فيما ذكر بيان لرئاسة الإقليم، ان الجانبين بحثا في اللقاء، مستجدات الازمة الراهنة في العراق والمنطقة، والتظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات، إضافة الى مخاطر عودة ظهور التنظيمات الإرهابية، والعلاقات بين بغداد وأربيل، وسبل حل الملفات العالقة بينهما عبر الحوار.

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