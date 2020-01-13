اشتباك بالأيدي... فيديو لـ(العراك) بين نواب الديمقراطي الكردستاني والمعارضة في برلمان كردستان

2020/01/13 | 20:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نشر ناشط كردي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للحظة الاشتباك بالأيدي بين نواب حزب الديمقراطي الكردستاني، والمعارضة في برلمان كردستان.

وعلق الناشط الذي نشر الفيديو على المقطع "الان هناك حرب داخل البرلمان لدينا...



على كلمات الصفقة".

وكان مصدر مقرب من برلمان كردستان، قد أفاد لـ"الغد برس"، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن نواب حزب الديمقراطي الكردستاني دخلوا بمشادة كلامية مع نواب المعارضة خاصة حزبي الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي"، مبيناً إن سبب المشادة هو الخلاف على مادة في قانون الإصلاح الذي تتم مناقشته في برلمان كردستان، في حين أكد إن قوة عسكرية تدخلت لفض لتهدئة الأوضاع.

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