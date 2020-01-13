2020/01/13 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداديحتاج منتخبنا الاولمبي الى الفوز في مباراته الحاسمة مع نظيره التايلندي في الجولة الاخيرة من دور المجموعات والتي ستقام في الساعة 4:15 من عصر غدا الثلاثاء في بانكوكوسيلعب منتخبنا الاولمبي من اجل خطف الفوز فقط لضمان حصوله على احدى بطاقتي التأهل الى الدور ربع النهائي من كأس اسيا تحت 23 عاما والمقامة حاليا في تايلند ، حيث يحتل حاليا المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين امام استراليا (1-1) والبحرين (2-2) .حسابات معقدةووفق حسابات المجموعة فأن المتصدر المنتخب الاسترالي سيلعب على التعادل مع نظيره البحريني اذ يمتلك 4 نقاط من مباراتين ، بينما يمنح الفوز فقط بلوغ المنتخب البحريني الدور الثاني ، اما المنتخب التايلندي فأنه سيلعب بفرصتي التعادل او الفوز امام منتخبنا الوطني في ظل امتلاكه لـ3 نقاط بعد فوز بخماسية على البحرين وخسارة امام استراليا (2-1) في الجولة الماضية .اما منتخبنا الاولمبي فأنه سينتزع صدارة المجموعة في حال فوزه على تايلند وخسارة استراليا او تعادلها مع البحرين ، وكذلك فوز البحرين على استراليا ، بينما سينال المركز الثاني في حال فوزه على تايلند وتغلب استراليا على البحرين .قناة محلية تكسر "التشفير"منتخبنا الاولمبي سيلعب لاول مرة في التوقيت الجديد 4:15 عصرا حسب توقيت بغداد الـ8:15 مساء حسب توقيت بانكوك ، بعد ان خاض مباراتيه امام استراليا والبحرين في وقت الظهيرة .وستقوم قناة الكأس 3 المشفرة وقناة بين سبورتس 5 المشفرة بنقل مباراة منتخبنا الاولمبي ، اما بالنسبة للجماهير البغدادية فأن بأمكانها متابعة المباراة على البث الارضي لقناة " نهرين سبورت " التي تبث المباراة مجانا دون تشفير .

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