2020/01/13 | 20:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دار كريستيز للمزادات أنها ستعرض للبيع للمرة الأولى كتابا نادرا يجمع أعمال الكاتب وليام شكسبير، ويعود لعام 1623، خلال مزاد يقام في شهر أبريل المقبل.وقالت الدار، الجمعة، إنها تتوقع أن يباع الكتاب المعروف عالميا باسم (المطوية الأولى) بسعر يتراوح بين أربعة وستة ملايين دولار.وهذا واحد من ست نسخ كاملة معروف أنها بحيازة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتاب شكسبير “النادر” للبيع بـ6 ملايين دولار! وكالة صدى الاعلام للانباء.

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