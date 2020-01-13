خامنئي: المهندس كان شجاعاً ومقداماً واستطاع انجاز اعمال عظيمة

2020/01/13 | 20:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي، الاثنين، أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس كان شجاعاً ومقداماً واستطاع انجاز اعمال عظيمة.وقال الخامنئي في تغريدة على موقعه في “تويتر” ، إن “أبو مهدي المهندس هذا الرجل النوراني المؤمن الشجاع والمقدام عندما كان ينظر الانسان لوجهه كان مصداقا لهذا الدعاء (وبيض وجهي بنورك) ابو

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