2020/01/13 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزاز: كنا ومازلنا من أشد المقاومين لمشاريع التقسيم بغداد – الزمان اكد الاستاذ سعد البزاز رفضه التام لاي مشروع يهدف الى تقسيم العراق وتهديد وحدة شعبه وارضه.وقال في تصريح امس (كنا ومازلنا من اشد المقاومين لمشاريع التقسيم والاقلمة)، وشدد على القول (اننا لا نرى فيمن يطرح هذه المشاريع سوى حفنة من لصوص وفاشلين يسترخصون […]

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