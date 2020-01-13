2020/01/13 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقليم كردستان يردّ على نصر الله : لا تجرؤ على رفع رأسك وتتطاول على شعب بطل اربيل – فريد حسن بيروت – وجدان شبارو ردت حكومة إقليم كردستان امس الاثنين على أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله ووصفته بـ (الصبياني وصاحب الصوت المرتجف والمحروم من الشمس).وكان نصر الله قد طالب رئيس الإقليم […]

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