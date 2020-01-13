2020/01/13 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية القطري في بغداد لتخفيف التوترات ملك الأردن : مساعدة العراقيين تتصدّر مباحثاتي مع قادة أوربا عمان – رند الهاشمي دعا ملك الأردن عبد الله بن الحسين، قادة العرب الى مساعدة العراقيين لمواجهة تهديد خطر عودة تنظيم داعش، مؤكدا انه سيطرح قضية دعم العراق على القادة الاوربيين .وشدد عبد الله الثاني في مقابلة […]

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