2020/01/13 | 20:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وجود اي انتشار امني حول العتبات المقدسة في كربلاء كما نفت اي تعرض على المراقد المطهرة من قبل مجاميع من المتظاهرين ,داعية وسائل الاعلام المختلفة الى توخي الدقة والتمييز بين الخبر الصحيح والمفبرك.وقالت العتبة في بيان لها اليوم الاثنين انه لاصحة لما تداولته وسائل الاعلام الالكترونية ومواقع التواصل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة الحسينية تنفي تعرض المتظاهرين للمراقد المقدسة وتصف ما تم نشره “مفبرك” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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