ملك الاردن يؤكد قدرة الشعب العراقي على تجاوز الازمات

2020/01/13 | 20:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-اين]أكد ملك الاردن عبد الله الثاني، أمس الاحد، أن الشعب العراقي يستحق الاستقرار والمضي نحو المستقبل، معرباً عن ثقته الكبيرة من عدم انجرار العراقيين نحو الانقسام والحرب الاهلية.

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