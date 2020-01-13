بسبب انهيار الليرة السورية.. أسواق ومحلات حلب خالية من الأهالي

2020/01/13 | 20:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر محلية في مدينة حماة التابعة لمحافظة حلب ،الاثنين، بأن أسواق ومحلات المدينة “خالية من الأهالي”، وذلك بسبب انهيار الليرة السورية.

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