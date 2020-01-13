2020/01/13 | 20:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، الاثنين، عزمها ادراج مشاريع معالجة تلوث دجلة والمجسرات والمجاري ضمن مشاريع اتفاقية العراق والصين، مؤكدة انها ستكمل قائمة المشاريع خلال الأسبوع المقبل.وقال المتحدث باسم الأمانة حكيم عبد الزهرة لـ/المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى ، ان “الأمانة تلقت كتاب الحكومة لإعداد قائمة بالمشاريع الأساسية التي تنوي ضمها لاتفاقية العراق والصين”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد: معالجة تلوث دجلة ومشاريع المجاري والمجسرات ستدرج ضمن اتفاقية الصين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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