2020/01/13 | 20:24 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ الحدودية تعلن منع تهريب 8 مركبات دون الموديل في أم قصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/13 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تعلن منع تهريب 8 مركبات دون الموديل في أم قصر) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تعلن منع تهريب 8 مركبات دون الموديل في أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).