الخارجية الاميركية: نخوض مباحثات شاملة مع الحكومة العراقية وفرض عقوبات تحت المراجعة

2020/01/13 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي الغانمي، اليوم الاثنين، عن السبب وراء عدم استجواب المسؤولين الأمنيين بينهم وزير الداخلية، على خلفية ازدياد حالات الخطف والاغتيال في البلاد، والتي تطال ناشطين وصحفيين منذ أكثر من 3

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس تجمع علماء العراق خالد الملا، الاثنين 13 كانون الثاني 2020، رسالة لسنة العراق، حذر فيها من دعوات انشاء إقليم سني.

وقال الملا في تغريدة له على تويتر، "ياسنة العراق حذار من الإنجرار وراء دعوات إنشاء إقل

بغداد اليوم-بغداد

نفت الأمانة العامة للعتبة الحسينية، الإثنين (13 كانون الثاني، 2020) وجود أي انتشار أمني حول العتبات المقدسة في كربلاء، بعد ورود انباء تحدثت عن "دعوات" للمتظاهرين لدخول المراقد في كربلاء.

وقالت العتبة، في بيان، ل

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