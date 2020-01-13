الصدر يجتمع بقادة فصائل المقاومة

2020/01/13 | 20:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد اجتماع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة عدد من فصائل المقاومة العراقية، وتم خلاله مناقشه بعض المسائل المهمة المتعلقة بالوجود الأميركي في ...

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