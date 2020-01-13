النوارس تهزم الانيق ودياً

2020/01/13 | 20:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق الزوراء في الفوز على ضيفه الطلبة في الاطار الودي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.واستطاع النوارس الفوز في المباراة التي اقيمت على ملعب الشالجية “ملعب تدريبات الزوراء” ببغداد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.وتناوب على تسجيل ثنائية النوارس كل من مهند عبد الرحيم ومنتظر محمد، فيما حمل هدف الانيق الوحيد توقيع اللاعب امجد كريم.ويواصل

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