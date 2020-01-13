2020/01/13 | 20:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، أن نتائج التحقيق الأولية بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي “أبو مهدي المهندس” وقائد فيلق القدس قاسم سليماني ستصل مجلس النواب الأسبوع المقبل.وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، ان “لجنة تقصي الحائق الوزارية مستمرة بالتحقيق بشأن اغتيال الولايات المتحدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع النيابية: الأسبوع المقبل ستصل نتائج التحقيق الأولية للبرلمان بشأن اغتيال المهندس وسليماني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية: الأسبوع المقبل ستصل نتائج التحقيق الأولية للبرلمان بشأن اغتيال المهندس وسليماني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع النيابية: الأسبوع المقبل ستصل نتائج التحقيق الأولية للبرلمان بشأن اغتيال المهندس وسليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).