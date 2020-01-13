2020/01/13 | 20:30 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة يقهر التضامن في السلوي الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/13 | 20:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يقهر التضامن في السلوي الممتاز) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يقهر التضامن في السلوي الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).