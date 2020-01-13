العراقيات والروسيات أجمل نساء الكوكب

2020/01/13 | 20:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلت فتيات بلاد وادي الرافدين، الفاتنات بشعرهن الطويل، وعيونهن السوداء الواسعة بلون الليل، والعسلية، وملامحهن الجذابة، الأولى في قائمة الـ 10 الأفضل بين نساء الشرق الأوسط، والروسيات الأولى على مستوى العالم، حسب استفتاء أجراه موقع “رانكر” الأمريكي الشهير.استقطبت فتيات العراق نظر العالم نحوهن في ظهورهن البارز الشجاع في تظاهرات بلادهن التي يقودها الشعب لأول

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