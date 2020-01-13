اعلاميو كربلاء ينظمون وقفة احتاجية تنديدا بأغتيال الصحفيين

2020/01/13 | 20:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/..نظم اعلاميو محافظة كربلاء، وقفة احتجاجية على اغتيال مراسل ومصور قناة دجلة الفضائية أحمد عبد الصمد وصفاء غالي التميمي في ساحة التربية .وقال الإعلامي ذياب الطائي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الاثنين ، إن “اعلاميي كربلاء يقفون في ساحة الاحرار في كربلاء احتجاجاً على اغتيال الاعلامي احمد عبد الصمد […]

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