مكارثي: سنقدم مشروع قانون في الكونغرس لدعم متظاهري إيران

2020/01/13 | 20:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، الاثنين، اعتزامه التقدم بمشروع قانون لدعم المتظاهرين في إيران.وقال مكارثي في تغريدة على تويتر "سأقترح مشروع قانون دعما للمحتجين في إيران.العالم يشاهد، والشعب الإيراني يحتاج أن يعلم أنه ليس وحده في هذه اللحظة الحاسمة".وكان الرئيس دونالد ترامب، قد أعرب أكثر من مرة خلال الأيام الماضية عن دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد النظام منذ إقراره بإسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية التي كان على متنها 176 شخصا غالبيتهم من الإيرانيين.وقال ترامب إن الولايات المتحدة "نتابع احتجاجاتكم عن كثب، وشجاعتكم تلهمنا"، محذرا السلطات من اعتماد رد عنيف لصد المواطنين مضيفا "إلى قادة إيران- لا تقتلوا متظاهريكم.لقد قتل واعتقل الآلاف على أيديكم، والعالم يراقب.لكن مقاطع فيديو تظهر إطلاق السلطات الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على المواطنين وسط أنباء عن وقوع إصابات في صفوفهم.

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