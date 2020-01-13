2020/01/13 | 20:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةيتبع....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الامريكية: لا نسعى لفرض عقوبات على العراق ولكن الأمر تحت المراجعة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الامريكية: لا نسعى لفرض عقوبات على العراق ولكن الأمر تحت المراجعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).