فيديو.. زينة اثناء تدريبات المعارك استعدادا لفيلم فلوس

2020/01/13 | 20:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نشرت الفنانة المصرية زينة فيديو يظهر للمرة الأولى تلقيها تدريبات على المعارك استعدادا لتصوير فيلمها الأخير “الفلوس”.ودعت زينة جمهورها الى الامتناع عن الضحك أو السخرية منها في التعليقات على مقطع فيديو الذي ينشر للمرة الأولى.و ظهرت زينة في الفيديو برفقة مصمم المعارك ونجم الفيلم تامر حسني والفنان خالد الصاوي، وحاول المدرب تعليمها […]

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