2020/01/13 | 20:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواجد الفنانة اللبنانية قمر الى الكويت لتصوير إعلان دعائي هناك سيعرض قريباً على المحطات التلفزيونية، وشوقت قمر متابعيها من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بالهوت شورت.وكتبت قمر تعليقاً على الصورة جاء فيه: “صباح الخير من الكويت رح اقعد يومين في الكويت لتصوير اعلان قريباً بتشوفوا” ومن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قمر بالهوت شورت مطلوبة الى الكويت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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