2020/01/13 | 21:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. مجلس الوزراء يثبت تعيين 7 مدراء عامين بوزارات ومؤسسات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/13 | 21:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. مجلس الوزراء يثبت تعيين 7 مدراء عامين بوزارات ومؤسسات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. مجلس الوزراء يثبت تعيين 7 مدراء عامين بوزارات ومؤسسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).