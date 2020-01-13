بالفيديو.. ابو مهدي المهندس لازلت فينا

2020/01/13 | 21:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو لمؤتمر عقدته هيئة الحشد الشعبي العراقي تكريما للشهيد ابو مهدي المهندس....

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