جامعة عراقية تتصدر تصنيف “غوغل” وتتفوق في رصانة البحوث

2020/01/13 | 21:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس جامعة البصرة سعد شاهين، اليوم الاثنين، عن حصول الجامعة على المركز الأول في البحوث ضمن تصنيف “Google Scholar” من بين الجامعات العراقية بعد أن تفوقت في رصانة البحوث.وذكر شاهين” أن جامعة بغداد حصلت على المركز الثاني فيما حلت جامعة بابل بالمركز الثالث.وبين رئيس جامعة البصرة، ان الجامعات العراقية، حصلت على المركز […]

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