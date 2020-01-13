شاهد.. اضطراب في واسط وعشائر تنزل بسلاحها إلى الشوارع بعد يوم من حادثة الجامعة

2020/01/13 | 21:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا يظهر نزول عشائر بالاسلحة الى الشوارع في واسط.واظهر الفيديو حسب المدونين، عشائر المياح كافة و على رأسها عشيرة ال غريب برجالها وهي تنزل الى الشارع قرب سيطرة الموفقية لمساندة الاجهزة الامنية ومحاسبة المخالفين وإبعاد المندسين والمخربين من المتظاهرين في واسط و فرض القانون في المحافظة.[…]

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