عبد المهدي ونظيره السويدي يبحثان الوضع الأمني في العراق والمنطقة

2020/01/13 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، مع نظيره السويدي الوضع الأمني في العراق والمنطقة والتطورات المحتملة خلال الفترة المقبلة.وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "تلقى مساء اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره السويدي، ستيفان لوفين، بحثا خلاله الوضع الأمني في العراق والمنطقة والتطورات المحتملة خلال الفترة المقبلة".وأضاف انه "تمتت مناقشة موضوع محاربة داعش واهمية استمرار التشاور والاتصالات بين البلدين، خصوصا بعد تصويت مجلس النواب العراقي على قرار انسحاب القوات الاجنبية".

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