هذه مخرجات اجتماع الصدر وقادة فصائل

2020/01/13 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف المتحدث باسم حركة النجباء، نصر الشمري، اليوم الاثنين، عن أهم ما تم التوصل إليه في الاجتماع الذي عقد في إيران، وجمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقادة فصائل "المقاومة الإسلامية"، ذاكراً أسماء الفصائل التي شاركت في الاجتماع.وقال الشمري في تصريح تابعته "كلكامش برس"، إن "مقدمة الاجتماع كانت لايجاد جبهة مقاومة موحدة لاخراج القوات الامريكية والاجنبية من العراق بشكل تام، وقد تم الاتفاق على أن تكون الجهود منسقة وموحدة بهذا الاتجاه على مختلف الاصعدة والجوانب".وبين أن "فصائل المقاومة العراقية منحت فرصة ومدة للحكومة ومجلس النواب من اجل اتخاذ الطرق الدبلوماسية والسياسية لإنهاء الوجود الاجنبي"، مشيرا الى ان المجتمعين "يدعمون موقف الحكومة العراقية بإخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية".وأكد على "اهمية وجود سقف زمني لانسحاب القوات الاميركية ولا يمكن ان تكون مفتوحة"، مشيرا إلى ان "الاجتماع تم من خلاله الاتفاق على تنسيق الجهود وتشكيل جبهة موحدة من اجل اخراج القوات الاميركية من العراق بشكل كامل ونهائي".وأوضح الشمري أن "اغلب الفصائل المقاومة العراقية حضرت الاجتماع، بضمنها حركة عصائب اهل الحق، وكتائب سيد الشهداء، وسرايا السلام، وممثلين عن الفصائل الاخرى".

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