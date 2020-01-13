طلبة شنگال في بعشيقة وبحزاني قبل وبعد فترة داعش

2020/01/13 | 21:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ حسام الشاعر بعشيقة وبحزاني حضن دافئ ضم طلبة سنجار منذ سنين عدة، كونها اقرب ملاذ آمن لطلبة جامعة الموصل وجامعة الحمدانية من الايزيديين في محافظة نينوى، واغلب خريجي الاعدادية من طلبة قضاء سنجار يداومون في الموصل والحمدانية، وذلك لوفرة الخدمات والسكن وسيارات النقل من بعشيقة الى الجامعات المذكورة آنفا.ما قبل المرحلة …

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