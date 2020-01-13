وزير التخطيط يؤكد على أهمية ضمان حقوق الاعلاميين وفسح المجال أمامهم كسلطة فاعلة

2020/01/13 | 21:51 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG – اكد وزير التخطيط ، نوري صباح الدليمي، الاثنين، على أهمية ضمان حقوق الاعلاميين وفسح المجال أمامهم كسلطة فاعلة ، داعيًا إلى تعزيز سلطة الإعلام كشريك حقيقي للسلطات الثلاث في بناء الوطن وخدمة المواطن.وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقته وكالة “SNG” ان “وزير التخطيط نوري صباح الدليمي تفقد اليوم الاثنين ...

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