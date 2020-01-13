تسليح الصحفيين.. احمد سعداوي

2020/01/13 | 21:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الروائي احمد سعداوي: تسليح الصحفيين ليس براءة اختراع لوزير الداخلية الياسري، وانما سبقه من شغلوا المنصب نفسه في الحكومات السابقة، إن كان الأمر متعلقاً بحماية الصحفيين أو الأطباء أو غيرهم.في الحقيقة يا سيادة الوزير..مسدس واحد في يد الصحفي لا يكفي.هو يحتاج الى “مليشيا صغيرة” تتكفّل بواجب حمايته حتى يستطيع التركيز […]

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