وثيقة جديدة تقلب قضية “نانسي عجرم” وزوجها رأسا على عقب

2020/01/13 | 21:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان مازال حادث مقتل الشاب محمد الموسى على يد الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، غامضا لدى الجميع ، خاصا بعد إنتشار شائعات كثيرة حول القتيل .حيث أعلنت الفنانة نانسي عجرم ، أن القتيل كان يعمل لديها ، وأنه إقتحم منزلها بهدف السرقة ، وحاول التهجم على عائلتها وتصد […]

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