ناقش قرار البرلمان.. قيادات عمليات الحشد تعقد اجتماعاً بحضور امراء الالوية والمديريات

2020/01/13 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع ضم قيادات عمليات الحشد الشعبي والمعاونيات والقواطع وآمري الالوية ومدراء المديريات، بحث التطورات الامنية والعسكرية في البلاد.

وذكرت هيأة الحشد، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "قيادات عمليات الحشد الشعبي والمعاونيات والقواطع وآمري الالوية ومدراء المديريات، عقدت اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا في المقر المسيطر لنائب رئيس هيأة الحشد لبحث ابرز الأولويات الامنية والعسكرية".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع اكد على ادامة العمل التعرضي الواسع والقيام بعمليات نوعية تستهدف مضافات وعناصر داعش الارهابي بالاضافة إلى تحصين المواضع الدفاعية وحماية الحدود من التسللات التي أخذت تنشط مؤخرا".

وشدد الاجتماع ايضا على "ضرورة استمرار وتطوير آليات التدريب وتعزيز التنسيق المشترك مع القوات الأمنية، فيما تم تجديد الدعم لقرار مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة بشأن تواجد القوات الأجنبية في العراق".

وبحسب البيان، جرى التأكيد خلال الاجتماع على "المضي وفق الخطط العملياتية والروح المعنوية التي اوجدها القائد الشهيد ابو مهدي المهندس والحفاظ على سجل المنجزات والانتصارات الذي حققه الحشد الشعبي طيلة السنين الماضية".

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر أمني في ديالى، الاثنين 13-1-2020، عن آخر التطورات بشأن ملف عودة عوائل مسلحي تنظيم داعش الذي وضعوا على "القائمة السوداء" إلى مناطقهم في المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ملف عو

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني، من محافظة ديالى، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، حقيقة تغيير قيادات بالحشد الشعبي في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قيادات الحشد الشعبي في ديالى وخاصة امراء الالوية القتالية، لم يحصل بها اي تغي

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير ناحية ابي صيدا وكالة (30 كم شمال شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، عبدالله الحيالي، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، السماح لأهالي حوض الوقف بالعودة إلى منازلهم، ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وقال الحيالي لـ(بغداد اليوم)، إن

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