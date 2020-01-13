2020/01/13 | 21:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة بالعراق، الاثنين، بياناً تعلق فيه على التطورات الاخيرة التي شهدتها المحافظة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تصدر بيانا هاما بشأن التطورات في المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تصدر بيانا هاما بشأن التطورات في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).