تحت المراجعة.. موقف أميركي جديد عن فرض عقوبات على العراق بسبب إيران

2020/01/13 | 22:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغاس، اليوم الاثنين، ان واشنطن لا تسعى لفرض عقوبات على العراق، إلا أنها أكدت على أن الامر كان تحت المراجعة.وقالت أورتاغاس في تصريح متلفز، ان “وزارة الخارجية لا توجد لديها بفرض عقوبات على العراق، لكن الأمر دوما تحت مراجعة الرئيس ترامب والوزير بومبيو، إذا ثبت تهرب التزام الدول […]

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