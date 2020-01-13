كلام الناس.. ميدانياً

2020/01/13 | 22:08 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

يقدم علي الخالدي، برنامج «كلام الناس» من قناة الشرقية في الساعة الواحدة والنصف من ظهر كل يوم.



وقال الاعلامي الخالدي: «تسجل حلقات البرنامج..



ميدانياً..



من شوارع بغداد وأحيائها الشعبية، مصغياً لنبض الناس ومعاناتهم» مؤكداً: «أسهم برنامج «بين الناس» بحل مشكلات ووضع نهاية لمعضلات ظلت أوقاتاً طويلة تقض مضاجع المواطنين..



سلط الضوء عليها؛ فبادرت الجهات المعنية بإتخاذ الاجراء اللازم لحسمها، وبهذا يتحقق الاعلام التفاعلي مع المشاهدين».

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