2020/01/13 | 22:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

بعث الصحفي ثائر الثائر، رسالة الى صفحة "إذاعة وتلفزيون" جاء في نصها:"لا يختلف اثنان على ان ميس كمر، فنانة ناجحة ومقتدرة في أداء ادوارها، وكثيراً ما تترأس المواقف بتمثيلها شخصيات ناقدة تسخر بإجادة نؤيدها...".

يواصل الثائر رسالته: "شاهدتها تلفزيونياً في تمثيلية كويتية، بعنوان "قلب أسود" مع ملاك خليجي، تظهر فيها خادمة، تدلك قدم صاحبة الدار؛ ما حز في نفسي؛ لأن هذا الدور لا يليق بالعراقيات والعراقيين".

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