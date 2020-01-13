البديل أقل خبرة.. فالفيردي يغادر برشلونة بقرار نهائي من النادي الإسباني

2020/01/13 | 22:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن بطل إسبانيا برشلونة في طريقه لإقالة مدربه إيرنستو فالفيردي، وذلك بعد اجتماع مغلق لإدارة النادي، مساء الاثنين، يتوقع أن يصدر عنه قرار الإقالة رسميا.وأشار صحفيون مختصون بكرة القدم الإسبانية، إن قرار إقالة فالفيردي تم اتخاذه بالفعل، وأن إدارة برشلونة بصدد إعلانها رسميا في الساعات المقبلة.وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من برشلونة، […]

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