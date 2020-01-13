2020/01/13 | 22:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب د.داليا فرهاد حاجي آغا السليڤاني على أهمية إقرار قانون الضمان الصحي الذي مضى به مجلس النواب والتصويت على معظم مواد القانون في جلسة اليوم وتأجيل عدد من مواد القانون لحين الاتفاق عليها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وذات العلاقة.السليڤاني أضافت في تصريح لوكالة صدى الاعلام , أن الاجتماع الذي عقد اليوم بين لجنة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب داليا السليڤاني تؤكد على أهمية إقرار قانون الضمان الصحي وضرورة إستمرار التعاون بين وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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