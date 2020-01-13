2020/01/13 | 22:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الاثنين، أن رجال الأجهزة الأمنية قادرون على حماية كربلاء المقدسة وبذل اقصى الجهود في سبيل توفير الامن والامان ورد المخربين اللذين يحاولون حرف التظاهرات لمكانات أخرى غير المكان المخصص لها وهو فلكة الاحرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء: قادرون على رد المخربين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء: قادرون على رد المخربين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).