سائرون: نرفض إعادة تكليف عبد المهدي برئاسة الوزراء وشروط الحراك الشعبي لا تنطبق عليه

2020/01/13 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ان رئيس الجمهورية طرح الفكرة بغداد – وعد الشمري: أكد تحالف سائرون، أمس الاثنين، رفضه الشديد لإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مبيناً أن اوساطا سياسية تؤيد هذا التوجه للحصول على مكاسب حزبيّة، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كان قد طرح الفكرة قبل نحو اسبوع نتيجة الخلاف المحتدم على المرشح ...

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